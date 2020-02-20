Под Волгоградом ревнивец 13 раз выстрелил в соперника

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:04:56+03:00

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Истекающего кровью 37-летнего пациента привезли в больницу в Михайловке 10 февраля. Его ранили в голову и тело из пистолета. Врачи сообщили о криминальном случае в полицию. Стражи порядка приступили к поискам подозреваемого. Он, как минимум, пытался убить человека, помимо этого был вооружен.

На след 29-летнего мужчины вышли оперативно. Оказалось, между мужчинами возникла ссоры, причиной которой стала женщина. Из ревности преступник выстрелил в жертву 13 раз, явно намереваясь с ним покончить, но тот выжил.

- Подозреваемый, ранее неоднократно судимый за ряд преступлений, сознался в содеянном, однако к моменту задержания он успел избавиться от оружия, выбросив в заросли камыша, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела – за «Незаконные хранение, перевозка или ношение оружия» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU