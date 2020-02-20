Астраханка выпала из окна 8 этажа и погибла

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:52:01+03:00

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Тело жительницы Ленинского района Астрахани местные жители нашли в ночь на 18 февраля у многоэтажного дома по улице Савушкина. Астраханка не подавала признаков жизни. Очевидцы вызвали врачей «скорой помощи», но те по приезду констатировали смерть женщины. Она умерла от серьезных травм, полученных во время удара. В дело включились сотрудники СУ СКР по Астраханской области. Они выяснили, что погибшая проживала на восьмом этаже, откуда и выпала.

Сыщики опросили соседей. Пока точно неясно, что стало причиной случившегося. Не исключаются никакие версии, начиная от несчастного случая и заканчивая криминалом.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по области.

ИСТОЧНИК KP.RU