2020-02-20T11:23:43+03:00
Общество

Волгоградцы с социальными проездными должны подтвердить свой доход

Каждый год справку о доходах нужно предоставить в МФЦ
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Карта "Волна" действует пять лет.Карта "Волна" действует пять лет.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
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Льготными или социальными проездными в Волгограде пользуются 65 тысяч человек. Именно столько красных транспортных карт «льготника» выдали на сегодняшний день горожанам. Вот только пока 1 мая не начнется дачный сезон, пользоваться ими имеют право не все, а только те, чей доход не превышает 1,7 прожиточного минимума. Городские власти напоминают, что справку о доходах нужно предоставлять в МФЦ каждый год. Иначе социальный проездной действовать перестанет.

- Достаточно один раз в год в любом отделении МФЦ предъявить справку о величине среднедушевого дохода - ее выдают органы соцзащиты, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Но есть и исключения. Собирать и носить каждый год документы, подтверждающие статус, не придется инвалидам первой группы и детям-инвалидам. Они должны предъявлять паспорт, СНИЛС и справку о доходах раз в пять лет. Именно такой срок жизни у транспортной карты «Волна».

Адреса МФЦ в районах Волгограда:

Дзержинский - пр. Жукова, 125

Красноармейский - ул. Брестская, 19а

Советский - ул. Даугавская, 4

Тракторозаводский - пр. Ленина, 211

Центральный - ул. Комсомольская, 10

Краснооктябрьский - ул. Богунская, 12; ул. Бажова, 11

Ворошиловский - ул. Буханцева, 20

Кировский - ул. 64 Армии, 71Д

ИСТОЧНИК KP.RU

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