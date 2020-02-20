2020-02-20T11:05:16+03:00
Происшествия

Волжанин упал на катке и умер

В Волгоградской области пенсионер скончался после семейного похода на каток
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пенсионер ударился головой об лед. Фото: ледовая аренаПенсионер ударился головой об лед. Фото: ледовая арена
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Трагедией завершился семейный выезд на каток для 66-летнего пенсионера из города Волжский Волгоградской области. В этот вторник, 18 февраля, мужчина решил повести внука на каток. Так как зима теплая, уличные катки так и не залили. Семейство выбрало закрытую ледовую арену. Они катались, веселились, но в какой-то момент пожилой мужчина упал, сильно ударился головой о лед и потерял сознание. С катка его увезли в больницу на карете «скорой». Почти сутки врачи боролись за жизнь пострадавшего. К сожалению, спасти его медикам не удалось. Пенсионер умер в больнице.

- В результате тяжелой черепно-мозговой травмы 19 февраля волжанин скончался. Криминальной составляющей в этом происшествии нет. Все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить следователям, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» заместитель руководителя следственного отдела по Волжскому СУ СК России по Волгоградской области Александр Минаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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