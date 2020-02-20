Винтовки, карабины и три кило пороха: у волгоградского пенсионера нашли арсенал оружия времен войны

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:32:05+03:00

Часть оружия мужчина нашел во время раскопок в Городищенском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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У полицейских Городищенского района Волгоградской области появилась информация, что у пенсионера из поселка Новый Рогачик в доме хранится целый арсенал оружия. Когда к нему нагрянули с обыском, удивлены содержимым «тайника» была даже бывалые правоохранители

- В доме у 67-летнего мужчины обнаружили несколько карабинов, винтовок и частей оружия времен Великой Отечественной войны. Также изъяты самодельные огнестрельные устройства, два незарегистрированных охотничьих ружья, мелкокалиберная винтовка, более 2 тысяч патронов и 3 килограмма пороха, - перечисляют изъятое в ГУ МВД по региону.

Оружие и патроны отправили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр, где специалисты подтвердили, что все изъятое оружие пригодно для выстрелов и взрывов.

- Мужчина признался, что несколько лет собирал эту личную коллекцию, а оружие времен ВОВ нашел во время раскопок на полях в Городищенском районе, - рассказывают в региональном Главке.

Но от ответственности такое оправдание пенсионера не избавит. На него завели уголовное дело по статье 222 УК РФ. Пока мужчина находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU