2020-02-20T10:12:39+03:00
Происшествия

На волгоградской трассе грузовик протаранил две машины

А в Калачевском районе водитель «БМВ» смял три легковушки на "зебре"
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Полиция разбирается в обстоятельствах этого ДТП.Полиция разбирается в обстоятельствах этого ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В аварии, которая произошла 19 февраля на трассе «Волгоград-Сальск» в Котельниковском районе Волгоградской области только чудом все остались живы. Там, на 164 километре грузовик «Ивеко» на скорости протаранил сразу две машины.

Водитель грузовика пошел на рискованный обгон и выехал на встречную полосу движения. К сожалению, он не рассчитал расстояние до встречного авто в итоге жуткая авария.

- Грузовик сначала протаранил «Ладу Калину», за рулем которой был 55-летний водитель, а потом зацепил еще и «УАЗ-390995». Обоих водителей увезли с травмами в больницу. Сам виновник ДТП не пострадал, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Калачевском районе масштабную аварию спровоцировал 32-летний водитель «БМВ Х5». Он мчался по трассе «Волгоград - Каменск- Шахтинский» в сторону Ростова, да так разогнался, что не успел затормозить перед «Грейт Вол Ховер», который остановился перед пешеходным переходом. Скорость была такая, что даже удар о внедорожник не остановил «БМВ» и иномарка врезалась еще и в стоящие «Ладу-213100» под управлением 61-летнего водителя и «Ниссан Альмера», за рулем которого была 32-летняя женщина.

Водитель "БМВ" не успел затормозить перед машинами, которые остановились перед "зеброй", чтобы пропустить пешеходов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель "БМВ" не успел затормозить перед машинами, которые остановились перед "зеброй", чтобы пропустить пешеходов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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