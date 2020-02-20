В Волгограде на месте будущей дороги по Электролесовской проложили «ливневку»

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:56:28+03:00

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О дороге по улице Электролесовской, которая бы соединила ТРЦ «Акварель» и улицу Автомобилистов, волгоградцы мечтали давно. И наконец-то новая магистраль, дублирующая Вторую Продольную, строится. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, рабочие МП «ДСЭР Советского района» уже проложили более километра трубопровода ливневой канализации диаметром до 500 мм на строящемся участке дороги.

- Для обслуживания системы также устроено несколько десятков технологических колодцев. Эта «ливневка» будет принимать дождевые и талые воды спроезжей части, парковочных карманов, тротуаров и прилегающих площадок. Общая площадь водосбора составит здесь свыше 50 тысяч квадратных метров, -уточняют в администрации Волгограда.

Одновременно рабочие переносят инженерные сети - линий бытовой канализации, сетей электро - и водоснабжения. А, едва наступит теплая погода, здесь приступят к обустройству самой дороги.

- Площадь проезжей части здесь составит более 25 тысяч квадратных метров. Также вдоль объекта будет построена новая линия наружного освещения, -добавляют в мэрии.

Завершить объект планируют к 2022 году. В итоге улицу Электролесовскую продлят до Кировского района - до примыкания с улицей Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU