В Волжском пассажирка по вине водителя выпала из трамвая

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:53:21+03:00

А в Волгограде под колеса автофургона попала 10-летняя девочка

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За минувшие сутки, 19 февраля, в Волгоградской области произошло 7 ДТП, в которых пострадали 11 человек. В их числе и 10-летняя девочка, которая решила перебежать дорогу в неположенном месте. Случилось это в Краснооктябрьском районе Волгограда примерно в 12.30.

- 50-летний водитель «ВИС 2345 2020» ехал по улице Хользунова в сторону Таращанцев, когда напротив дома № 15-А буквально перед машиной на дорогу выбежала школьница, - сообщают подробности аварии в ГУ МВД по региону.

Мужчина ударил по тормозам, но избежать столкновения не удалось, ребенок оказался под колесами.

- Ребенок остался жив, но с травмами теперь лежит на больничной койке, - уточняют «КП-Волгоград» в полицейском ведомстве.

А в Волжском из-за водителя трамвая в больнице оказалась 56-летняя женщина. Пассажирка выходила из вагона, а водитель не заметила и, не закрыв двери, начала движение. В результате пассажирка упала. Благо не под колеса. Пострадавшая получила незначительные травмы и сама обратилась за помощью в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU