Депутаты требуют от волгоградских чиновников отчитаться к лету 2020-го

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:15:30+03:00

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По традиции, депутаты регионального парламента в начале каждого года оценивают работу чиновников администрации и, если их что-то не устраивает, направляют в администрацию свои вопросы и пожелания. Этот год не стал исключением. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной думе, народные избранники уже утвердили перечень вопросов, которые касаются работы чиновников за прошлый год.

- Вопросы самого различного плана - от организации отдыха и оздоровления детей, внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами до привлечения инвестиций в промышленный сектор, - уточняют в пресс-службе регионального парламента.

Ответы на эти вопросы чиновники должны подготовить в ближайшие месяцы и внести их в отчет результатах своей деятельности за 2019 год. Этот отчет в соответствии с законодательством должен быть представлен в областную Думу до 1 июня текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU