В 2020-м на ремонт дорог Волгоградской области потратят 5,4 миллиарда рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:01:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области в последние годы активно взялись за ремонт дорог. В 2020-м власти обещают не снижать темпы. Как рассказал председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев, в ближайшие пять лет - с 2019 по 2024 год - в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт волгоградских дорог планируют потратить 37,4 миллиарда рублей, в том числе 5,4 миллиарда рублей в этом году.

В список на ремонт в 2020-м попали 25 дорог регионального и межмуниципального значения.

- Планируется привести в порядок и построить порядка 300 километров областных и местных автострад. В том числе миллиард рублей выделяется на эти цели Волгограду. В областном центре намерены отремонтировать 30 улиц. Среди крупных объектов строительства – продолжение улицы Электролесовской до соединения с Кировским районом, - уточняет Васильев.

В Волжском в 2020-м в планах на ремонт семь улиц, а также продоллжение ремонта моста Волжской ГЭС и строительство нового участка улицы Карбышева. Всего город-спутник получит на ремонт дорог в этом году 860 миллионов рублей.

- Со следующего года стартует еще одна новая программа по обновлению и строительству искусственных сооружений на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения. На эти цели в 2021 – 2024 годы предусмотрено 5,1 миллиарда рублей, - сообщают в Волгоградской областной думе.

По информации Облкомдортранса, в Волгоградской области требуют капитального ремонта не менее 35 автомобильных мостов.

ИСТОЧНИК KP.RU