2020-02-20T08:39:29+03:00
Общество

В Волгограде за нарушения закрыли магазин «Креветка»

На торговую точку пожаловались жильцы дома
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Магазин «Креветка» расположен на первом этаже жилого дома №48 на проспекте Ленина в Волгограде, и уже принес немало проблем для людей, которые живут с ним по соседству. Люди долго терпели, жаловались директору, а потом пошли с коллективным заявлением в региональный Роспотребнадзор.

- По жалобе проведена проверка в магазине и выявлены ряд нарушений. В частности, загрузка товара в магазин осуществляется с торца жилого дома - там же, где располагаются окна жильцов этой многоэтажки. Кроме того, у магазина нет отдельной от общедомовой системы канализации, как требуют санитарные правила, - рассказывают «КП-Волгоград» в Роспотребнадзоре.

На основании этого, специалисты ведомства приняли решение закрыть магазин «Креветка». Пока его работу приостановили на 60 дней - за это время предприниматель должен исправить недочеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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