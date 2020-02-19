Волгоградского таксиста, протаранившего «живой щит» на трассе под Владимиром, отправили в колонию

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:49:55+03:00

Волгоградец нарушил несколько ПДД и сбил гаишника, теперь за это расплатится. Фото ГУ МВД по Владимирской области.

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Во Владимире вынесли приговор волгоградскому таксисту: нашего 29-летнего земляка отправили в колонию на полтора года. Это он ровно год назад наделал «много шума» на владимирской трассе, когда на своей «Шкоде Рапид» протаранил «живой щит», которым ему преградили дорогу гаишники.

Напомним, случилось это 9 февраля на автодороге «М-7 Волга». Волгоградец мчался в сторону Москвы, нарушая все ПДД - он выехал на запрещенном участке на встречную полосу, проехал на «красный» перекресток, не остановился на требования ДПС. Гаишники, чтобы остановить безумного водителя, выставили на дороге живой щит, но протаранил машины и поехал дальше, сбив при этом одного из сотрудников ГИБДД.

19 ноября Ленинский суд Владимира волгоградца признал виновным в «применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти» и, учитывая то, что волгоградец почти год уже провел за решеткой, ему назначили штраф в размере 70 тысяч рублей.

Но прокуратура не согласилась с таким мягким наказанием и подала апелляцию. Пересмотрев дело, суд ужесточил вердикт, отправив волгоградского таксиста в колонию общего режима. Кроме того, водителя лишили права управления на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU