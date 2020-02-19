Волгоград попал в «тройку» самых экономных городов России

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:20:22+03:00

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То, что волгоградцы - народ экономный, собственно, не открытие. Зарплаты у жителей такие, что сильно не разгуляешься. Но оказывается, что мы даже лидеры в этом вопросе - наш город попал в «тройку» самых экономных городов России. Такой вывод сделали эксперты независимого исследовательского агентства Zoom market.

Как определяли «экономность»? С помощью опроса, который провели в 23-х городах России. Респондентам задавали три вопроса: «Вынуждены ли вы отказывать себе в чем-то в целях экономии?», «Вы часто совершаете покупки со скидкой или по акции?» и «Вы можете назвать себя экономным человеком?».

Волгоградцы ответили на эти вопросы единым «Да», и вывели Волгоград на второе место «экономного» рейтинга.

А вот, что удивило: первую строчку этого рейтинга заняла Москва. Жители столицы вдруг оказались самыми экономными в стране. На третьем месте - Омск.

Вообще, согласно данным опроса, 56% респондентов назвали себя экономными.

ИСТОЧНИК KP.RU