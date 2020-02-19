2020-02-19T19:08:59+03:00
Звезды

В Волгоградской области в 2020-м отремонтируют восемь Домов культуры

Потратят на их обновление 160 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Шаг за шагом в Волгоградской области приводят в порядок старенькие Дома культуры, многие из которых ремонтировались в последний раз еще в советские времена. В этом году еще восемь ДК в регионе обещают преобразить до неузнаваемости. Потратят на их ремонт ни много, ни мало - 160 миллионов рублей. Деньги выделяют в рамках нацпроекта «Культура».

- В этом году ремонты пройдут в Даниловском районном доме культуры, в центрах культуры и досуга Быковского городского поселения и Клетского района («Карагод»), в доме культуры Петров Вала, в Кумылженском межпоселенческом культурно-досуговом центре, ДК «Октябрь» Ленинского района, центре культуры и искусства Новоаннинского района и городском дворце культуры Фролово, - перечисляют учреждения, которые попали в список «счастливчиков» в 2020 году в администрации региона.

Кроме того, в этом году по программе «Культурная среда» средства на обновление музыкальных инструментов и учебных материалов получат Фроловская и Палласовская детские школы искусств, детская школа искусств №2 города Михайловки и детская музыкальная школа №3 Волжского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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