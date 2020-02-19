В Астрахани единоросса исключили из партии за угрозы журналисту

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:07:00+03:00

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В Астрахани конфликт депутата городской думы Ильдара Измайлова и журналиста Александра Алымова закончился тем, что народный избранник лишился партийного мандата.

«Ильдар Измайлов исключен из партии «Единая Россия», - сообщили сегодня, 19 февраля, в Астраханском региональном отделения ВПП «ЕР». - Такое решение было принято не заседании Президиума после тщательного изучения ситуации.

Напомним, этот конфликт разгорелся 10 февраля, после того, как журналист разместил на своем телеграмм-канале сообщение, где упоминалась (нелицеприятно) фамилия депутата. Правда, его фамилия была там не одна. Но Измайлова это сильно «зацепило». Так, что он перешел к угрозам в адрес Алымова. Тот в свою очередь терпеть не стал и направил официальные обращения по факту угроз в полицию, секретарю «ЕР», секретарю астраханских единороссов, в администрацию Астраханской области и иные инстанции.

Ответ не заставил ждать: уже через пару дней замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Заксобрания Александр Хинштейн заявил: «Получил жалобу от астраханского журналиста на угрозы со стороны главы фракции «Единой России» в гордуме. Обсудил с губернатором Игорем Бабушкиным: он тоже возмущен таким поведением. Подобным людям не место в «Единой России». Это прозвучало 18 декабря, а уже 19 декабря Измайлова лишили мандата.

ИСТОЧНИК KP.RU