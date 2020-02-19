В волгоградских теплицах поймали 26 нелегальных мигрантов

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:38:26+03:00

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Весна еще не началась, а в Волгоградскую область уже потянулись вереницы гастарбайтеров из ближнего зарубежья. Едут они работать в теплицах, которыми уже сплошь покрыты волгоградские поля. Там их и ловит полиция. Сегодня сотрудники Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД вместе с коллегами из Управления ФСБ отправились в Городищенский район. Там, у хутора Сакарка в теплицах насчитали 26 мигрантов. при проверке документов, оказалось, что трудовых патентов нет ни у кого.

- Установлено, что все мигранты осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов, - отмечают в ГУ МВД по региону.

Но, если нелегалы пока отделаются админпротоколами и небольшими штрафами, то вот их работодателя ждет серьезное наказание.

- Работодателям грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего привлеченного к трудовой деятельности с нарушением законодательства, - уточняют в ведомстве.

Сейчас этих «бизнесменов-фермеров», которые наняли мигрантов, ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU