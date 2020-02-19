В 2020-м уже более четырех тысяч волгоградцев получили статус «самозанятых»

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:28:44+03:00

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За полтора месяца уже более четырех тысяч волгоградцев зарегистрировались, как «самозанятые». Напомним, в Волгоградской области с начала 2020 года для тех, кто работает сам на себя, стал действовать особый налоговый режим.

- Новый статус позволяет им существенно увеличить клиентскую базу — теперь не возникает проблем с оформлением документации на получение и оплату услуг самозанятых, - уточняют в региональном комитете экономической политики и развития.

Подсчитали, что на данный момент больше всего среди волгоградских «самозанятых» - переводчиков и репетиторов. Также активно регистрируются нянечки, художники и фотографы.

- Немаловажно, что уже в 2020 году самозанятые (после включения их в реестр) смогут пользоваться всеми мерами поддержки, которые предоставляют волгоградским предпринимателям центр «Мой бизнес», Корпорация МСП, другие федеральные и региональные институты развития, - добавляют в администрации региона.

ВАЖНО!

Напомним, чтобы получить новый статус, житель региона должен являться производителем продукции или услуг; иметь годовой доход не выше 2,4 миллиона рублей; не привлекать наемную рабочую силу. Чтобы оформить документы, не обязательно лично приходить в налоговую инспекцию — вся информация есть на сайте ведомства. Кроме того, пройти процедуру можно через бесплатное мобильное приложение «Мой налог».

ИСТОЧНИК KP.RU