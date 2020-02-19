Данные банковских карт УРАЛСИБа защищены по международному стандарту

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:03:50+03:00

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Это основной стандарт в области безопасности данных, учрежденный международными платежными системами. Он гарантирует максимальную защиту данных держателей и операций, совершаемых с использованием платежных карт.

Для его получения финансовой организации необходимо выполнить 12 детализированных требований по обеспечению безопасности данных. Их обработка и хранение происходит в информационных системах организаций. Установленные процедуры обеспечивают непрерывный мониторинг и регулярный аудит актуальности защиты.

Отметим, один из лидеров российского рынка банковских карт УРАЛСИБ предоставляет клиентам возможность использования платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Mir Pay. Также банк гарантирует защиту интернет-операций с использованием технологии 3D-Secure на базе собственной структуры обработки информации.

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