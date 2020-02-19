2020-02-19T14:44:56+03:00
Спорт

Из «Ротора» ушел полузащитник Игорь Горбунов

Клуб разорвал контракт с футболистом по обоюдному согласию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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««Ротор» расстается с полузащитником Игорем Горбуновым. Трудовое соглашение было досрочно расторгнуто по взаимному согласию сторон», - сообщила сегодня пресс-служба волгоградского клуба.

Напомним, слухи о том, что Горбунов покинет сине-голубых, появились давно. Болельщики еще неделю назад обратили внимание, что Игоря нет в заявке на Кубок ФНЛ, где сейчас играет волгоградская команда. Но официально информацию подтвердили только сегодня, 19 февраля.

«Это худшая новость межсезонья», "Самое ужасное решение. Он был лучший", - так отозвались на это решение клуба фанаты «Ротора». - «Игорь, спасибо тебе за честную и красивую игру! Ты за полтора года стал любимчиком волгоградских болельщиков. Мы будем скучать».

Напомним, Игорь Горбунов попал в «Ротор» в июне 2019-го. За это время футболист провел 22 игры и забил 3 мяча.

«Клуб благодарит Игоря за самоотдачу на поле и пользу, принесенную нашей команде! Желаем успехов в продолжении карьеры, здоровья и больше побед!», - пожелало игроку и руководство клуба.

По предварительной информации, Горбунов продолжит свою карьеру в ФК «Нижний Новгород». Успехов тебе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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