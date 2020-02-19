2020-02-19T13:34:53+03:00
Общество

Теплый пол и своя котельная: современный детский сад откроют в Волгограде

Малышам скоро начнут выдавать путевки в садик на Горной поляне
Екатерина СИМОХИНА
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В ясельных группах теплый пол. Фото: администрация Волгоградской области.В ясельных группах теплый пол. Фото: администрация Волгоградской области.
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Поселок Горная поляна в Советском районе Волгограда активно заселятся в последнее время. В том числе и молодыми семьями. Только вот с детскими садами здесь беда – из-за острой нехватки мест жителям пришлось обращаться к властям. К счастью, их услышали. Детсад на улице Засекина построили всего за год благодаря нацпроекту «Демография». Губернатор Андрей Бочаров попросил открыть учреждение до 1 мая.

- Мы не просто построили детский сад в открытом поле, но и решили вопрос транспортной доступности, - добавил глава Волгоградской области.

Здание строили по современным стандартам. Мамы и папы удивятся теплому полу, автоматическим сушилкам для одежды – в их детстве такого точно не было. В детсаду разместится 6 групп, всего он рассчитан на 110 воспитанников. Кроме помещений, где дети будут играть, есть и спать, в здании есть музыкальный и спортивный зал, пищеблок и медпункт, и даже лифт – этого требуют стандарты «Доступной среды». Отопление и горячая вода у ребят будет всегда – здесь построили автономную котельную. На территории детсада для детворы построили спортивные и игровые площадки, беседки для тени, качели.

К открытию уже все готово – даже мебель уже стоит. Остались бумажные дела – получение лицензий, набор воспитанников. Скоро родители смогут приходить за путевкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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