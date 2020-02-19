2020-02-19T13:33:49+03:00
Происшествия

В Урюпинске рецидивист убил семейную пару и сжег их дом

Мужчина уже 10 лет провел в тюрьме, ему грозит новый срок
Юлия Данильченко
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Тела мужчины и женщины, убитых с особой жестокостью, нашли в середине марта 2019 года в одном из частных домов в Урюпинске. У супруги, которая находилась во дворе, была смертельная травма головы, а ее муж находился в доме, который поджег преступник. Как выяснили позже следователи, до пожара мужчина был еще жив.

Убийцу нашли, им оказался неоднократно судимый 39-летний местный житель. До этого преступления он уже отсидел по разным статьям в общей сложности десять лет. Следователям пояснил, что совершил преступление из-за ссоры, которая произошла в тот вечер между супругами и их гостем.

- В настоящее время расследование завершено. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник

ИСТОЧНИК KP.RU

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