2020-02-19T13:15:21+03:00
Происшествия

На севере Волгограда сбили 11-летнюю школьницу, выбежавшую на дорогу

Девочка была в капюшоне и не смотрела по сторонам
Юлия Данильченко
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Новость о том, что одну из учениц школы №13 в Краснооктябрьском районе Волгограда сбила машина, всколыхнула родительские чаты. Учителя обзванивали семьи, спрашивали о детях, так как не могли понять, кто именно пострадал. Как выяснилось, это была 11-летняя ученица 4 класса.

Сразу после занятий девочка пошла домой, но забыла о правилах дорожного движения. Пешеход вышла на проезжую часть на улице Хользунова напротив дома №15а. Там не было ни «зебры», ни светофора. Помимо этого обзору мешал капюшон, который она надела. В это время по дороге за рулем «ВИС» ехал 50-летний водитель. Он не успел отреагировать и затормозить, в итоге сбил ребенка.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, школьница попала в больницу. Предварительно, у нее травмы головы и ноги. Ей оказывают необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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