В Волгоградской области запретили продавать снюсы детям
Сегодня, 19 февраля, Волгоградская облдума официально запретила продавать детям снюсы на территории региона. Напомним, регпарламент ранее обсуждал инициативу, теперь уже принятый закон должен подписать губернатор.
- Жевательные и сосательные смеси, в которых нет табака, но есть никотин или его производные, получили распространение в России после запрещения в 2015 году снюсов и насвая – сходных по способу употребления табачных изделий. Особую популярность эта никотиносодержащая продукция получила среди подростков, - говорится в пресс-релизе облдумы.
За нарушение новых правил – крупный штраф. Отвечать будут не только продавцы и владельцы магазинов, но и люди, которые купят курительные смеси подросткам. Обычные граждане заплатят 3-5 тысяч рублей, от 30 до 50 тысяч – должностные лица и от 100 до 120 тысяч – юридические.
ИСТОЧНИК KP.RU