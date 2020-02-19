В Волгоградской области запретили продавать снюсы детям

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:06:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 февраля, Волгоградская облдума официально запретила продавать детям снюсы на территории региона. Напомним, регпарламент ранее обсуждал инициативу, теперь уже принятый закон должен подписать губернатор.

- Жевательные и сосательные смеси, в которых нет табака, но есть никотин или его производные, получили распространение в России после запрещения в 2015 году снюсов и насвая – сходных по способу употребления табачных изделий. Особую популярность эта никотиносодержащая продукция получила среди подростков, - говорится в пресс-релизе облдумы.

За нарушение новых правил – крупный штраф. Отвечать будут не только продавцы и владельцы магазинов, но и люди, которые купят курительные смеси подросткам. Обычные граждане заплатят 3-5 тысяч рублей, от 30 до 50 тысяч – должностные лица и от 100 до 120 тысяч – юридические.

ИСТОЧНИК KP.RU