Мошенники снова обманули волгоградцев на четверть миллиона рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:31:09+03:00

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Жители Волгоградской области продолжают финансировать шикарную жизнь аферистов, даря им сотни тысяч рублей со своих счетов. До сих пор находятся те, кто наивно верит незнакомцам на том конце телефона, отдают данные банковских карт. За 18 февраля мошенники обогатились на 276 тысяч рублей. Жертвами стали жители Дзержинского, Тракторозаводского, Ворошиловского, Советского районов Волгограда, а также Жирновска и Камышина.

- Лишь трое жителей Волжского, зная о фактах мошеннических действиях, не поддались обману. Мошенники пытались завладеть персональными сведениями под предлогом отмены операции несанкционированного списания денег, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские пытаются выяснить, кто стоит за этими аферами. Волгоградцев вновь призывают не доверять неизвестным людям и в случае звонка проверять информацию в банке лично.

ИСТОЧНИК KP.RU