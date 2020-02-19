На севере Волгограда снесут семь двухэтажек

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:30:51+03:00

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В середине прошлого века в поселке Замечётинском, расположенном за экономико-техническим колледжем в Тракторозаводском районе Волгограда, возвели дома-времянки для строителей алюминиевого завода. Сейчас они в буквальном смысле превратились в жуткие развалины. В ближайшее время в поселке снесут еще семь ветхих домов, а их жильцов расселят, правда, лишь через несколько лет. Администрация Тракторозаводского района начала подготовку по признанию домов аварийными и подлежащими сносу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, статус аварийных уже получили дома №7 на улице Брасовской и №10 в переулке Фабричном. По итогам обследования в январе 2020 года получены заключения по домам №12 в переулке Фабричном и №8 на улице Ивана Франко. Дома 9, 11 и 18 на Брасовской ждут заключений, плюс два здания еще обследуют эксперты. Как только они получат необходимые заключения, межведомственная комиссия начнет процедуру.

Проблемы жителей поселка Замечётинского давно на контроле ОНФ. По мнению координатора Давида Макяна, эти дома и вовсе не следовало бы заселять. Их нужно было снести сразу после строительства завода.

ИСТОЧНИК KP.RU