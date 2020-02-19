Волгоградский облсуд приговорил педофила к 12 годам тюрьмы особого режима

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:36:04+03:00

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В апреле 2019 года маленький мальчик встретил на улице незнакомого ему 62-летнего жителя Даниловского района. Пенсионер предложил ребенку «конфетку» и повел в заброшенный гаражный бокс, где надругался над жертвой. Мальчик все рассказал родителям. На педофила завели уголовное дело, которое рассмотрел суд. Оправдался извращенец, кстати, ранее судимый за убийство, тем, что он якобы просто хулиганил, но никак не насиловал подростка.

- Несмотря на полное отрицание подсудимым своей вины, суд, анализируя представленные письменные доказательства и заключение судебно-психиатрической экспертизы, пришёл к выводу, что его вина в содеянном нашла свое полное подтверждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

За преступления против детей дают приличные сроки. Вот и маньяк получил 12 лет колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU