Под Волгоградом нашли труп мужчины с татуировками тюльпана на плече, чайки на груди и креста на ноге

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:38:43+03:00

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Тело неизвестного мужчины нашли 6 февраля возле сельхозбазы на улице Восточной в городе Михайловка. Он умер от переохлаждения, личность его так и не удалось установить. Следователи решили обратиться к жителям Волгоградской области, которые, возможно, узнают погибшего по отличительным признакам. А их немало. На руке у него татуировка в виде тюльпана с надписью «DDR». На груди – летящая чайка, а у левой стопы – христианский крест. Также есть родимое пятно на животе.

Ему около 50 лет, рост средний – 160 сантиметров. На мужчине серая куртка с синими вставками, синяя рубашка в клетку, спортивные брюки, туфли.

- Следователи обращаются ко всем, кто опознал мужчину, с просьбой сообщить о нем информацию по телефонам: (8463) 2-52-47, 2-11-75, 8-969-659-09-20 или «02», -прокомментировала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU