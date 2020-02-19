2020-02-19T11:49:26+03:00
Происшествия

Столкнулись четыре иномарки: в Волгограде пьяная автоледи устроила массовое ДТП

Одну женщину госпитализировали в больницу
Юлия Данильченко
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Автоледи устроила массовое ДТП.Автоледи устроила массовое ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Массовое ДТП произошло 18 февраля около семи часов вечера в Советском районе Волгограда. Спровоцировала аварию пьяная 48-летняя женщина за рулем «Мазды». Она ехала по улице Электролесовская со стороны Калининградской в сторону Автомобилистов. В какой-то момент автоледи потеряла бдительность и врезалась в «Хонду», которая двигалась впереди. Этот неудачный маневр стал причиной других столкновений.

- После чего автомобиль «Хонда» совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем «Субару» под управлением 48-летнего водителя, затем автомобиль «Субару» совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Несмотря на такое количество машин, задействованных в происшествии, травмы получила только водитель «Хонда». Ее госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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