Столкнулись четыре иномарки: в Волгограде пьяная автоледи устроила массовое ДТП

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:49:26+03:00

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Массовое ДТП произошло 18 февраля около семи часов вечера в Советском районе Волгограда. Спровоцировала аварию пьяная 48-летняя женщина за рулем «Мазды». Она ехала по улице Электролесовская со стороны Калининградской в сторону Автомобилистов. В какой-то момент автоледи потеряла бдительность и врезалась в «Хонду», которая двигалась впереди. Этот неудачный маневр стал причиной других столкновений.

- После чего автомобиль «Хонда» совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем «Субару» под управлением 48-летнего водителя, затем автомобиль «Субару» совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Несмотря на такое количество машин, задействованных в происшествии, травмы получила только водитель «Хонда». Ее госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU