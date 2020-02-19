Волгоградский учитель организовал спасение упавшей в колодец собаки

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:04:15+03:00

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Учитель одной из школ города Котово первым услышал лай: в открытый колодец неподалеку от его дома упала собака. Судя по всему, она там провела несколько дней. Павел решил, что животное нужно спасать и вызвал МЧС.

- Спасатели молодцы, приехали и пытались достать животное. Они спустили вниз, но собака агрессивно на них отреагировала. Не получилось, - рассказал «КП-Волгоград» мужчина.

Тогда он решил связаться с волгоградским приютом «Дино». Волонтеры охотно откликнулись на просьбу о помощи, разместили в соцсетях посты. Учитель кормил бездомную собаку, пока зоозащитники искали помощь. Уже на следующий день у колодца собралось пять человек.

- Это были местные жители, молодые люди. Они с помощью веревок смогли достать собаку. Правда, от испуга она тут же убежала, - говорит Павел. – Надеюсь, мы ее еще найдем и пристроим в добрые руки.

ИСТОЧНИК KP.RU