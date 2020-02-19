Врезался в столб и погиб: у волжанина за рулем случился сердечный приступ

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:25:40+03:00

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Смертельное ДТП произошло 18 февраля в Волжском. Около двенадцати часов дня 55-летний мужчина за рулем «Лифан» ехал по улице Ленина. Внезапно машина сменила траекторию, выехала на обочину и протаранила столб. Очевидцы бросились на помощь, вызвали полицию и врачей. Пытались помочь водителю, но тот не подавал признаков жизни.

Инспекторы ГИБДД установили обстоятельства аварии. Как оказалось, мужчина почувствовал резкое недомогание прямо во время движения.

- Водитель, двигаясь по улице Ленина со стороны Оломоуцкой в сторону Александрова, напротив дома №311 по Ленина в результате сердечного приступа потерял сознание и совершил наезд на столб. Прибывшие медики констатировали наступление смерти водителя в результате сердечного приступа, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU