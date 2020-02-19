2020-02-19T08:25:09+03:00
Происшествия

Волгоградцу грозит 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

Мужчина продавал синтетику жителям Волгоградской и Астраханской областей
Юлия Данильченко
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Краснооктябрьский районный суд Волгограда в ближайшее время вынесет приговор 28-летнему наркосбытчику амфетамина. Еще в 2018 году мужчина решил работать в банде, которая торговала запрещенными синтетическими веществами на территории Волгоградской и Астраханской областей. Ему выпала роль расфасовщика и закладчика.

- 26 декабря 2018 года полицейскими незаконная деятельность подозреваемого была пресечена. У задержанного было изъято три свертка наркотической смеси, содержащей N-метилэфедрон, предназначенных для сбыта, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Он попал под статью за сбыт наркотиков, а в России за это дают приличные сроки. Обвиняемому грозит до 20 лет колонии. Чтобы доказать его вину, следователи опросили более пятидесяти человек, сделали такое же количество экспертиз.

Сейчас мужчина находится под стражей в ожидании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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