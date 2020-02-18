2020-02-18T21:32:44+03:00
Спорт

Елена Исинбаева снова оказалась на пьедестале «спортивного Оскара»

Но на этот раз волгоградка вручала высшую награду спортсменам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Елены Исинбаевой.Фото с личной странички Елены Исинбаевой.
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Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сегодня, 18 февраля, снова блистала в Берлине на вручении самой престижной в спортивном мире премии - Laureus World Sports Awards. Уже в третий раз она поднимается по красной дорожке на сцену, где вручают награды лучшим спортсменам года. Правда, на этот раз волгоградка была там в качестве почетного гостя: не получала, а вручала премию.

«Желание обладать этой спортивной наградой есть у многих великих спортсменов! Меня признавали дважды лучшей в мире! в этом году меня пригласили вручить награду в одной из номинаций», - подписала фотографию со «спортивным Оскаром» Елена в своем инстаграме.

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Елена Исинбаева уже в третий раз блистала со "спортивным Оскаром"
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Несмотря на то, что Исинбаева была на церемонии в качестве гостьи, отбоя от поклонников не было. Уже при входе ее атаковали желающие получить автограф. Елена уже не переживала, она блистала в шикарном стальном платье в пол и делала селфи для истории - с Льюисом Гамильтоном (пилот «Мерседеса»), который в этом году разделил с футболистом Лионелем Месси престижную награду, с Хью Грантом, с Луиш Фигу (португальским футболистом) и другими.

Да, кстати, приз «Лучшая спортсменка года» (которую дважды получала Исинбаева) в этом году отдали американской гимнастке Симоне Байлз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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