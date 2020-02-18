2020-02-18T20:20:21+03:00
Общество

Под Волгоградом производили куриные ножки, напичканные вредными лекарствами

Для людей такое мясо может стать ядовитым
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта управления Россельхознадзора.Фото с сайта управления Россельхознадзора.
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В Волгоградской области проверяли производителя, который занимается выпуском субпродуктов птицы. И обнаружили партию замороженных куриных ножек, мясо которых, буквально, напичкано вредными для человека препаратами. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Росселььхознадзоре.

Как показала экспертиза, которую провели в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», в этих куриных ножках содержится динитрокарбанилид.

- Эти остатки вещества, вещества, предназначенные для профилактики и/или лечения кокцидиозов у животных. И они способны оказывать отрицательное действие на здоровье людей. Постоянное употребление в пищу такого мяса птиц (даже небольших доз при постоянном употреблении) вырабатывают невосприимчивость людей к антибиотикам, снижают иммунитет, провоцируют аллергические реакции, - поясняют в ведомстве.

Но и это еще не все. В этих же ножках обнаружили Энрофлоксацин (препарат относящийся к группе хинолонов).

- При приёме препаратов группы хинолонов возможны следующие побочные эффекты: изжога, боль в эпигастральной области, нарушение аппетита, тошнота, рвота, диарея, головная боль, головокружение, нарушения зрения, тремор, судороги, возможны и аллергические реакции, - рассказывают «КП-Волгоград» в Россельхознадзоре.

Сейчас в ведомстве решают, что делать с этой волгоградской продукцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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