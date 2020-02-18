Волгоградских бизнесменов заставят благоустраивать территорию вокруг своих магазинов и офисов

18 Февр. 2020 2020-02-18T21:26:53+03:00

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Вообще, ответственные компании и бизнесмены давно сами приукрашают территорию вокруг своих офисов и заведений. А вот тех, кто не сильно заботится о том, что творится вокруг, теперь будут принудительно заставлять заниматься благоустройством. И это не волгоградские власти так решили, эту норму закрепили на федеральном уровне.

- Согласно федеральному законодательству владельцы зданий и сооружений обязаны участвовать в наведении порядка на близлежащих территориях общего пользования. При этом границы этих территорий определяются муниципальными Правилами благоустройства. 16 февраля 2020 года в региональный закон внесли некоторые изменения и упростили процедуру. Теперь для установления таких границ уже не обязательно проводить кадастровые работы, достаточно обозначить в Правилах благоустройства расстояние в метрах от периметра здания или сооружения. Это расстояние, как правило, варьируется в пределах 10 метров за исключением строительных и промышленных объектов, - пояснили «КП-Волгоград» в региональном парламенте.

Кроме того, теперь, чтобы привлечь собственников и арендаторов сооружений к наведению порядка, муниципалитеты не должны заключать с ними специальные соглашения. Для этого надо только включить соответствующую норму в Правила благоустройства. Сегодня, 18 февраля, все эти нюансы обсуждали в Волгоградской облдуме на круглом столе. И муниципальным властям рекомендовали ускорить работу с бизнесменами.

Кстати, тех, кто добровольно не захочет благоустраивать свои территории, будут штрафовать. Штраф для юрлиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

- Как было отмечено в ходе обсуждения, в данном случае главная задача – не наказать, а побудить владельцев строений участвовать в благоустройстве своих поселений, - подчеркивают в пресс-службе облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU