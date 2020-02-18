Волгоградке грозит 20 лет колонии за посылку таблеток из Индии

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:40:03+03:00

В посылке было 300 таблеток, в которых содержатся наркотические вещества. Фото с сайта Астраханской таможни.

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В Волгограде при получении посылки на почте задержали женщину. Дело в том, что посылка у нее непростая, в ней - таблетки, которые относятся к наркотическим. Заказала волгоградка эти таблетки в Индии, хотя их ввоз в Россию запрещен.

Факт ввоза в Россию запрещенных препаратов выявили сотрудники Астраханской таможни. Они установили, что в посылке, которая направляется в Волгоград, «едут» таблетки «бупропион».

- В посылке было 300 штук этих таблеток. Согласно заключению экспертизы, в их составе есть «эфедрон» (меткатинон) общей массой 90 граммов. А в соответствии с «Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» «эфедрон» (меткатинон) отнесены к списку №1 наркотических средств, и ввоз данного препарата на территорию Российской Федерации запрещен, -поясняет «КП-Волгоград» пресс-секретарь астраханской таможни.

На волгоградку завели уголовное дело по статье «контрабанда наркотических средств». А так как количество наркотика относится к крупному размеру, то и наказание женщине грозит серьезное. ей грозит до 10 до 20 лет лишения свободы.

- Материалы уголовного дела переданы в Волгоградское Линейное Управление МВД России на транспорте, - уточняют в Южном таможенном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU