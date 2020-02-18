В Волгограде бизнесмена за плохой ремонт дороги отправили на три года в колонию
В Волгограде 48-летний коммерсант так отремонтировал дорогу на станции Максима Горького, что попал за решетку. Суд признал его виновным по статье «мошенничество в особо крупном размере» и отправил его в колонию общего режима на три года. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.
Этот бизнесмен в апреле 2017-го взялся по договору капитально отремонтировать площадку и дорогу на станции Максима Горького. Но сделал «тяп-ляп».
- Подсудимый не провел предусмотренную договором разборку старого асфальтобетонного покрытия, укладку подстилающего слоя из песка и щебня, а также укладку нижнего крупнозернистого слоя асфальта. Фактически он просто уложил на старое покрытие новый слой асфальта, да и тот не соответствующий требованиям ГОСТа, - поясняют в прокуратуре.
Между тем, организация-заказчик оплатила за его работу более 5,5 миллионов рублей. А на самом деле бизнесмен потратил на ремонт дороги всего 400 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.
- Приговор в законную силу пока не вступил, - уточняют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU