2020-02-18T16:31:24+03:00
Происшествия

Его искали девять лет: волгоградца, убившего в драке мужчину, отправят за решетку

Житель Камышина с другом битами забили насмерть одного мужчину и покалечили другого
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Эта криминальная история произошла в Михайловке Волгоградской области в декабре 2010 года. Туда в гости к друзьям приехал 27-летний парень из Камышина. В компании приятелей он отправился в местное кафе. Мужчины спокойно посидели и даже спокойно разошлись. Камышанин ушел с другом к нему домой, но через время звонок заставил их вернуться в кафе. Парни, которые остались в заведении, сцепились с другой отдыхающей там компанией. На «разборки» друзья пришли подготовленные - с битами в руках. Закончилась эта драка смертельным исходом.

- Во время драки камышанин и его друг избили двух соперников. Да так, что один из них впоследствии скончался. В больницу избитого привезли с открытой черепно-мозговой травмы, переломом свода и основания черепа. Несмотря на усилия медиков, его не спасли. Второй избитый мужчина выжил, но получил тяжкие увечья, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Друга камышанина полиция задержала сразу после инцидента. А вот он умудрился скрыться. Его объявили в розыск и искали девять лет. И только в октябре 2019-го поймали.

Сегодня убийце 36 лет. Следователи завершили наконец-то расследование этого уголовного дела. Мужчине инкриминируют «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В ближайшее время материалы следствия будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, -добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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