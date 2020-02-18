2020-02-18T15:49:23+03:00
Происшествия

У волгоградцев крадут деньги при онлайн покупке авиабилетов

Полиция предупреждает о новом виде мошенничества
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Полиция рекомендует не доверять незнакомым сайтам по продаже авиабилетов.Полиция рекомендует не доверять незнакомым сайтам по продаже авиабилетов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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С каждым днем мошенники становятся все более изобретательными, придумывая новые схемы воровства денег с банковских карт. Так, в феврале сразу несколько волгоградцев потеряли свои сбережения после оформления электронных авиабилетов на сайтах.

В числе «жертв» оказалась 55-летняя женщина. Она, как водится, заполнила на сайте форму бронирования авиабилета, после чего с ее карты исчезли 4,3 тысячи рублей. При этом ни электронной версии билета, ни возврата денег после ее обращения по реквизитам продавца, не произошло. - 59-летний пенсионер из Кировского района тоже бронировал билеты в Будапешт на сайте, который выдал ему поисковой сервис, и у него сняли 26,5 тысяч рублей. И опять же - ни денег, ни билетов, - говорят в ГУ МВД по региону.

Попался на эту же «удочку» и житель Красноармейского района.

- Мужчина оплатил на сайте билет для своего родственника, а, когда тот прибыл в аэропорт, то выяснилось, что информация о таком пассажире отсутствует, - описывают инциденты в региональном Главке.

А у 32-летней волгоградки вообще списали деньги с карты за покупку авиабилетов, которые она даже не заказывала.

- Чтобы не испортить себе отдых или деловую поездку, пользуйтесь только услугами Интернет-сайта авиакомпании или агентства по продаже билетов, давно зарекомендовавшего себя на рынке. Не доверяйте неизвестным сайтам. Не переводите деньги на электронные кошельки или счета в зарубежных банках! А еще лучше - позвоните в представительство авиакомпании, чтобы убедиться в том, что ваш рейс существует и билеты на него есть в продаже. Эти простые правила позволят вам сэкономить деньги и сберечь нервы, - советуют волгоградцам в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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