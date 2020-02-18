Коллектору из Волгограда, укравшему данные клиентов Сбербанка, грозит пять лет колонии

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:32:52+03:00

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27-летнему волгоградцу, который воровал и продавал персональные данные клиентов Сбербанка, грозит до пяти лет лишения свободы. Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение по статье «незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности». Теперь судьбу молодого человека решит суд.

Напомним, этот мужчина работал в одной колекторской фирме старшим руководителем группы взыскания. По роду деятелльности у него был доступ к специальному программному обеспечению и к персональным данным банковских клиентов.

- По версии следствия, в октябре 2019 года он разместил на «теневом» интернет-форуме объявление - мол, продам за энную сумму паспортные данные, номера банковских счетов и другую личную информацию граждан. И нашелся покупатель. Волгоградец передал «заказчику» по почте файлы, в которых были сведения почти о 500 клиентах одного из банковских учреждений. После этого его и задержали, - напоминают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Расследование уголовного дела вели следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. Свою вину коллектор полностью признал. Сейчас он находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU