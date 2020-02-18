2020-02-18T14:16:31+03:00
Общество

Шесть постов весового контроля выставят в Волгоградской области

Появятся пункты автоматического контроля на дорогах города и региона в 2020 году
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Для взвешивания не нужно будет тормозить машины.Для взвешивания не нужно будет тормозить машины.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Проблема разрушения дорог от перегруза в Волгоградской области стоит довольно остро. Чтобы приблизится к ее решению, в 2020 году на дорогах региона выставят шесть постов автоматического весового и габаритного контроля. Это позволит обеспечить круглосуточный контроль трафика на загруженных автомагистралях, а также увеличить срок службы асфальта и исключить коррупционную схему.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете информационных технологий, автоматический весогабаритный контроль появится в Волгограде на Третьей продольной, перед плотиной Волжской ГЭС и перед мостом через Волгу. Установят посты и на трассах Волгоград - Сальск, Михайловка - Серафимович - Суровикино и Новониколаевский - Урюпинск - Нехаевская - Краснополье - Манино.

Без остановки транспортного потока, потери времени и общения с контролерами на постах автомобили будут автоматически взвешивать и определять их размеры. Новая техника также может замерить скорость и сделать фотофиксацию нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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