Шесть постов весового контроля выставят в Волгоградской области
Проблема разрушения дорог от перегруза в Волгоградской области стоит довольно остро. Чтобы приблизится к ее решению, в 2020 году на дорогах региона выставят шесть постов автоматического весового и габаритного контроля. Это позволит обеспечить круглосуточный контроль трафика на загруженных автомагистралях, а также увеличить срок службы асфальта и исключить коррупционную схему.
Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете информационных технологий, автоматический весогабаритный контроль появится в Волгограде на Третьей продольной, перед плотиной Волжской ГЭС и перед мостом через Волгу. Установят посты и на трассах Волгоград - Сальск, Михайловка - Серафимович - Суровикино и Новониколаевский - Урюпинск - Нехаевская - Краснополье - Манино.
Без остановки транспортного потока, потери времени и общения с контролерами на постах автомобили будут автоматически взвешивать и определять их размеры. Новая техника также может замерить скорость и сделать фотофиксацию нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU