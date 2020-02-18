Волгоградец заработавший на взятках 50 миллионов, угрожал убить судью

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:25:23+03:00

Мужчина отсидит 8 лет за взятки и заплатит 300 тысяч рублей за агрессивное поведение

Изменить размер текста: A A

Мошенника Владимира Саруханяна из Волгограда уже приговорили к тюрьме сроком на 8 лет за получение взяток. Сумма заработка составила почти 50 миллионов рублей. «Грел карман» влиятельному горожанину его знакомый бизнесмен. Он платил за «решение проблем». Например, 15 миллионов взамен за прекращение уголовного дела в отношении коммерсанта, еще 26 миллионов за отмену выездной налоговой проверки и так далее. На самом же деле мужчина ровным счетом ничего не решал, но деньги брал и тратил их на шикарную жизнь.

Думал, эта схема прокатит и он сам останется на свободе. Вот только десятки миллионов не помогли ему избежать тюремной камеры. Чему Саруханян был крайне возмущен. Когда судья Волжского городского суда огласила приговор, он стал оскорблять ее и угрожал убийством.

- Саруханян, обращаясь непосредственно к судье, осознавая оскорбительный характер своих высказываний, высказал публично в неприличной форме в адрес последнего грубые нецензурные выражения оскорбительного характера, чем проявил неуважение к суду, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

По этому факту возбудили еще одно уголовное дело.

- На сей раз по приговору суда мужчине предстоит выплатить в доход государства штраф в размере 300 тысяч рублей, - добавила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU