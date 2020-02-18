Чучело Масленицы начали собирать в Волгограде

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:45:36+03:00

В прошлом году чучело было на полтора метра меньше. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Изменить размер текста: A A

К Масленице Волгоград начал готовиться даже раньше, чем к Новому году. За две недели до праздника проводов зимы в пойме реки Царицы начали собирать каркас для чучела, которое сожгут в финале народных гуляний. Кукла 2020 года поставит своеобразный рекорд. Чучело будет куда больше прошлогоднего: высота - 14,5 метра, размах рук - более 8,5 метра.

Устанавливают масленичное чучело сотрудники МБУ «Северное». Каркас из четырех частей собирали две недели на базе и во вторник привезли в парк в пойме Царицы. Здесь уже всю конструкцию соберут воедино. Затем чучело наполнят соломой и соснами, которые остались после празднования Нового года. А накануне масленичной недели чучело нарядят в сарафан и традиционный русский кокошник. Уйдет на платье больше 700 квадратных метров ткани.

– В этом году мы уделим особое внимание росписи лица чучела, чтобы сделать его более выразительным. В руках у куклы впервые появится символ уходящей зимы – снежинка, - рассказал представитель МБУ «Северное» Ростислав Лопатин.

В пойме уже собирают каркас для самого большого чучела. Фото: мэрия

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, народные гулянья на Масленицу 1 марта 2020 года в Волгограде устроят в пойме реки Царицы рядом с интерактивным музеем «Россия – моя история». С полудня на городском празднике проводов зимы волгоградцев ждут народные игры, молодецкие забавы, более трех тысяч вкусных блинов, зажигательные песни и танцы. Площадку вокруг масленичного чучела огородят. Когда его будут сжигать, рядом будет дежурить наряд пожарной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU