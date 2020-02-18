2020-02-18T11:17:26+03:00
Происшествия

Астраханка сбила 9-летнюю девочку, отвезла ее в больницу и скрылась

Женщине грозит до двух лет тюрьмы
Юлия Данильченко
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ДТП произошло в октябре 2019 года в городе Харабали на улице Богдана Хмельницкого: женщина за рулем «Черри» сбила 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по «зебре». Школьница получила серьезные травмы и нуждалась в медицинской помощи. Сама же автоледи хотела избежать наказания, поэтому отвезла пострадавшую в больницу и скрылась. Врачи диагностировали у ребенка серьезный ушиб головного мозга и перелом левой височной кости. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Конечно, виновницу очень быстро нашли, но ее поступок сыграл против нее: женщину лишили прав на год и ей предстоит ответить за причинение вреда здоровью ребенку.

- Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. За совершённое противоправное деяние законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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