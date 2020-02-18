Волгоградка 36 раз ударила тетю ножом, а потом заявила о ее пропаже

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:44:46+03:00

Женщина сама обратилась в полицию, ее сразу уличили в убийстве

Изменить размер текста: A A

Кровавая драма произошла в квартире 61-летней жительницы Волгограда, к которой в январе 2019 года приехала в гости 54-летняя племянница. Родственницы поссорились из-за пустяка, последняя схватила нож и 36 раз ударила им бабушку. После убийца забрала банковскую карту, сняла с нее 115 тысяч рублей и думала, что ее никто не поймает.

Тело пенсионерки так и лежало в квартире. Неизвестно, когда бы ее обнаружили, но помогла сама племянница. Спустя какое-то время она пришла в полицию и заявила о пропаже пожилой родственницы. Стражи порядка сразу заподозрили неладное и раскусили план преступницы.

- Она обвиняется в совершении преступлений, по статьям «Убийство» и «Кража с банковского счета», - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Расследование уголовного дела завершено, его передадут в прокуратуру, а затем в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU