Волгоградка 36 раз ударила тетю ножом, а потом заявила о ее пропаже
Кровавая драма произошла в квартире 61-летней жительницы Волгограда, к которой в январе 2019 года приехала в гости 54-летняя племянница. Родственницы поссорились из-за пустяка, последняя схватила нож и 36 раз ударила им бабушку. После убийца забрала банковскую карту, сняла с нее 115 тысяч рублей и думала, что ее никто не поймает.
Тело пенсионерки так и лежало в квартире. Неизвестно, когда бы ее обнаружили, но помогла сама племянница. Спустя какое-то время она пришла в полицию и заявила о пропаже пожилой родственницы. Стражи порядка сразу заподозрили неладное и раскусили план преступницы.
- Она обвиняется в совершении преступлений, по статьям «Убийство» и «Кража с банковского счета», - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
Расследование уголовного дела завершено, его передадут в прокуратуру, а затем в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU