2020-02-18T10:43:24+03:00
Происшествия

В Волгограде рядом с церковью вспыхнул пожар: есть погибший

Известно, что горела бытовка
Юлия Данильченко
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В пожаре погиб человек.В пожаре погиб человек.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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ЧП произошло 18 февраля около десяти часов утра в Дзержинском районе Волгограда. На территории строящейся церкви, расположенной на бульваре 30-летия Победы, вспыхнула бытовка. Черный столб дыма был виден издалека, волгоградцы делились фотографиями и видео с места ЧП.

В момент пожара внутри находился как минимум один человек. Возможно, это был рабочий. Очевидцы сообщили о происшествии в ГУ МЧС. На место оперативно приехал 15-ый расчет. Огонь охватил весь вагончик площадью 25 квадратных метров. Спасатели буквально за четверть часа ликвидировали горение, но находившийся там мужчина погиб. Его личность пока неизвестна, как и причины случившегося.

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В Волгограде сгорела бытовка рядом со строящейся церковью. Погиб человек.
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- Причина пожара устанавливаются, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. И напомнили: - Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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