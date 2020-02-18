В Волгограде рядом с церковью вспыхнул пожар: есть погибший

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:43:24+03:00

В пожаре погиб человек. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

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ЧП произошло 18 февраля около десяти часов утра в Дзержинском районе Волгограда. На территории строящейся церкви, расположенной на бульваре 30-летия Победы, вспыхнула бытовка. Черный столб дыма был виден издалека, волгоградцы делились фотографиями и видео с места ЧП.

В момент пожара внутри находился как минимум один человек. Возможно, это был рабочий. Очевидцы сообщили о происшествии в ГУ МЧС. На место оперативно приехал 15-ый расчет. Огонь охватил весь вагончик площадью 25 квадратных метров. Спасатели буквально за четверть часа ликвидировали горение, но находившийся там мужчина погиб. Его личность пока неизвестна, как и причины случившегося.

ghest_volgograd В Волгограде сгорела бытовка рядом со строящейся церковью. Погиб человек.

- Причина пожара устанавливаются, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. И напомнили: - Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».

ИСТОЧНИК KP.RU