Под Волгоградом подростки 14 и 15 лет угнали два «ВАЗа»

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:11:22+03:00

Один сразу же заглох, а на втором они врезались в забор

Изменить размер текста: A A

Под уголовную статью попали два жителя станицы Кумылженской – школьники 14 и 15 лет. Они забавы ради угнали у местных жителей два «ВАЗа». Это произошло 17 февраля.

Вместо того, чтобы делать уроки, ребята гуляли по станице и увидели «пятерку» с ключом зажигания внутри. Любопытство оказалось сильнее, ребята завели машину и поехали. Правда, недалеко: легковушка заглохла через несколько метров. Но ребята вошли во вкус и решили угнать еще одну машину, на этот раз «шестерку», также припаркованную у дома владельца. Они выехали на проселочную дорогу и врезались в забор. За это баловство им грозит реальный срок.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU