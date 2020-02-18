2020-02-18T10:57:01+03:00
Происшествия

Астраханской полиции недолили бензина почти на миллион

Директора фирмы подозревают в мошенничестве
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Госконтракт выполнили лишь на бумаге.Госконтракт выполнили лишь на бумаге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Астрахани возбудили уголовное дело на руководителя сети автозаправочных станций. Директора фирмы подозревают в мошенничестве. За год на его АЗС полицейским недолили 390 тысяч литров топлива почти на миллион рублей. Но о полном выполнении госконтракта отчитались.

Вышли на мошенников сотрудники регионального УФСБ. По версии следствия, центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД России по Астраханской области заключил госконтракт с фирмой на поставку топлива подразделениям по всему региону. Полиция закупила нефтепродукты, которые должны были отпускать на АЗС. Всего полицейским должны были залить 850 тысяч литров бензина, стоимость услуги заправки оценили в сумму более двух миллионов рублей. По факту же отпустили лишь 460 тысяч литров на 1,1 миллиона. Зная, что контракт исполнен не до конца, коммерсант предоставил в управление документы с заведомо ложными сведениями.

Как потом выяснилось, подмахнул коммерсант бумаги по просьбе начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения полиции. На него тоже завели уголовное дело – за превышение должностных полномочий.

- Федеральному бюджету РФ нанесен ущерб на общую сумму более 940 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил «КП-Волгоград» представитель следственного управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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