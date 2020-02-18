На юге Волгограда сбили 9-летнего пешехода

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:12:13+03:00

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Девятилетнего школьника госпитализировали в одну из больниц Волгограда около четырех часов дня 17 февраля. У мальчика были ушибы и травмы, которые он получил от удара машины. Как оказалось, ребенка сбил невнимательный водитель.

Ученик возвращался из учебного заведения, его путь лежал через проспект Университетский. Он, как положено, вышел на проезжую часть, где есть «зебра». Но и это не уберегло ребенка от беды.

- 53-летний водитель, управляя автомашиной «Хендэ Соната», двигался по улице. Казахской в сторону Тимирязева, напротив дома № 26 по проспекту Университетскому совершил наезд на 9-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Школьнику оказали необходимую помощь. Полицейскими проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU