2020-02-18T08:47:11+03:00
Происшествия

В Волгограде психбольной посетитель ТЦ угрожал росгвардейцам пистолетом

Мужчину скрутили и увезли в медучреждение
Юлия Данильченко
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Инцидент произошел 17 февраля в одном из торговых центров по проспекту Университетскому в Советском районе Волгограда. Мужчина с большой сумкой сразу вызвал подозрение у посетителей. Он вел себя странно. Горожане испугались и сами обратились к сотрудникам вневедомственной охраны.

- Прибыв на место, росгвардейцы попросили его предъявить документы, но вместо этого мужчина вынул из кармана пневматический пистолет и направил его на правоохранителей, после чего был задержан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградской Росгвардии.

Как оказалось позже, у 33-летнего мужчины было серьезное психическое заболевание, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Видимо, у него произошло обострение, которое и спровоцировало агрессивное поведение. Приехавшие на место полицейские забрали оружие – пневматический пистолет и нож – и передали больного врачам «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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