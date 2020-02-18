«У них все лучше, чем у нас»: волгоградские бездомные собаки переехали в Германию

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:40:32+03:00

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«Теперь Хьюго и Долли жители Германии! У них все лучше, чем у нас. Хоть они пусть поживут как люди, а мы тут на месте просто порадуемся. Они там нужнее», - этот радостный пост оставили волонтеры группы «Помощь Бучу и бездомным животным». Речь о двух собаках, которые всего несколько месяцев назад бродили по улицам Волгограда, мерзли и голодали.

Хьюго зоозащитники нашли в марте прошлого года еще щенком.

- У Хью была черепно-мозговая травма, лопнувшие сосуды в глазу, дикая боязнь улицы. Малыша кто-то ударил по голове, - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры.

Доли повезло больше, она была здорова, но тоже сильно истощена от бродячей жизни. Собачек привели в порядок, вылечили и отправили в Москву, откуда они прямиком отправились в Германию, в новые семьи.

Помочь приюту «Помощь Бучу и бездомным животным» очень просто: можно стать волонтером и уделять немного свободного времени уходу за животными.

ИСТОЧНИК KP.RU